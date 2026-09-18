Chamba News: चार दिन में दूसरी बार बस खराब, रंगड़ रूट फिर ठप

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सीमित बस सेवा के बीच नौकरीपेशा लोगों और स्कूली बच्चों को उठानी पड़ी परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत (चंबा)। बनीखेत-रंगड़ रूट पर शुक्रवार सुबह एक बार फिर बस सेवा प्रभावित रही। खैरी में निगम की बस खराब हो गई और बनीखेत नहीं पहुंच सकी।इसके चलते सुबह करीब साढ़े आठ बजे बनीखेत से रंगड़ के लिए चलने वाली बस सेवा नहीं मिल पाई। चार दिन में बस खराब होने की यह दूसरी घटना है।बस सेवा बाधित होने से नौकरीपेशा लोगों, स्कूली बच्चों और अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी रमेश कुमार, मदन लाल, रिंकू, मनोज कुमार, चुनी लाल, कृष्ण चंद, मेला राम और रोहन ने बताया कि सुबह बस नहीं चलने से बड़ेरू से धालोग और बगढार की ओर जाने वाले स्कूली बच्चों को दिक्कत हुई। नौकरीपेशा लोगों को भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा।स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी सप्ताह मंगलवार को भी तकनीकी खराबी के कारण यह बस रूट प्रभावित हुआ था। लोगों का कहना है कि बनीखेत-रंगड़ रूट पर बसों की संख्या पहले ही सीमित है। ऐसे में एक बस खराब होने से सुबह की पूरी परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। सबसे अधिक असर रोजाना बस पर निर्भर यात्रियों और विद्यार्थियों पर पड़ता है। लोगों ने निगम प्रबंधन से रूट पर चलने वाली बसों की नियमित तकनीकी जांच करवाने और बार-बार बस खराब होने की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।उधर, बनीखेत बस अड्डा प्रभारी रमेश शर्मा ने बताया कि निगम की बस खैरी में ही खराब हो गई थी। इस कारण शुक्रवार को बनीखेत-रंगड़ रूट प्रभावित हुआ।