Chamba News: अवैध खनन पर कार्रवाई, पांच ट्रैक्टर पकड़े

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गुलेर(कांगड़ा)। खनन विभाग की टीम ने बुधवार को बनेर खड्ड (हरिपुर) और नकेड़ खड्ड (खबली) में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच ट्रैक्टरों के चालान काटे। विभाग ने वाहन मालिकों से 25 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया। खनन अधिकारी धर्मशाला शैलजा चौधरी के निर्देश पर सहायक खनन निरीक्षक देहरा जोगिंद्र सिंह की अगुवाई में खनन गार्ड देशराज और आर्यन की टीम ने दोनों खड्डों में अलग-अलग समय पर दबिश दी। इस दौरान बनेर खड्ड में तीन और नकेड़ खड्ड में दो ट्रैक्टर रेत-बजरी का अवैध खनन करते पकड़े गए। विभाग ने माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनके चालान किए। संवाद