Chamba News: लाल चुनरियों की बहार, नवरात्र के स्वागत के लिए बाजार तैयार

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भलेई माता के दरबार में दर्शन की तैयारी, सितारों से सजी चुनरियों और माता के वस्त्रों से सजीं दुकानेंसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शारदीय नवरात्र की आहट के साथ चंबा के बाजारों में आस्था की खरीदारी शुरू हो गई है। दुकानों पर सजी लाल चुनरियां, सितारों से दमकते माता के वस्त्र और पूजन सामग्री श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं।नवरात्र की पूजा के लिए लोग अपनी जरूरत के अनुसार सामान जुटाने में लगे हैं। बाजार में पांच रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक की चुनरियां उपलब्ध हैं।नवरात्र के दौरान माता के मंदिरों में चुनरी अर्पित करने की परंपरा को देखते हुए दुकानदारों ने अलग-अलग रंग, आकार और डिजाइन की चुनरियां सजाई हैं। साधारण चुनरियों के साथ सितारों से सजी और आकर्षक सजावट वाली चुनरियां भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। श्रद्धालु अपनी पसंद और सामर्थ्य के अनुसार माता के लिए चुनरी खरीद रहे हैं।चुनरी विक्रेता अजय कुमार, किशन चंद, दिलीप कुमार, राजीव कुमार और अमित कुमार ने बताया कि ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हर बजट की चुनरियां रखी गई हैं। नवरात्र के दौरान खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।महिलाओं में रेखा देवी, अनीता देवी और कौशल्या देवी ने बताया कि उन्हें शारदीय नवरात्र का इंतजार रहता है। वे परिवार के साथ ऐतिहासिक भद्रकाली भलेई माता मंदिर में दर्शन करने की तैयारी कर रही हैं। माता को सितारों से सजी चुनरी अर्पित करना भी उनकी पूजा का हिस्सा है।चुनरियों के साथ श्रद्धालु नारियल, सेब, केले और अन्य फलों की खरीदारी की तैयारी में भी जुटे हैं। नवरात्र के दौरान माता के दरबार में माथा टेककर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाएगी। बाजारों में बढ़ती चहल-पहल से त्योहार का माहौल बनने लगा है।