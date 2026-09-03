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Chamba News: छोटा शाही स्नान के लिए उमड़ने लगा सैलाब

Fri, 04 Sep 2026 04:56 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 04:56 AM IST
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A massive crowd began to surge in for the 'Chhota Shahi Snan'.
चंबा। छोटा शाही स्नान के लिए भरमौर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वीरवार को जम्मू-कश्मीर और पंजाब के 200 से अधिक दोपहिया वाहन श्रद्धालुओं को लेकर भरमौर के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही के बीच पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। शुक्रवार को डलझील में जन्माष्टमी का छोटा शाही स्नान होगा।
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श्रद्धालुओं के वाहनों को विभिन्न स्थानों पर रोककर यात्रा पंजीकरण की जांच की जा रही है। बिना पंजीकरण के किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरे राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालुओं में छोटा शाही स्नान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दोपहिया वाहनों की संख्या बढ़ने से मार्ग पर भी आवाजाही बढ़ गई है। पुलिस जवान यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के साथ-साथ श्रद्धालुओं के पंजीकरण की जांच में जुटे हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे नियमों का पालन करें और अपने साथ पंजीकरण संबंधी दस्तावेज अवश्य रखें। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए नाकों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। बिना पंजीकरण किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पंजीकरण करवाने के लिए भी श्रद्धालु जागरूक किए जा रहे हैं।
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