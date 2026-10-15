Chamba News: हरे-भरे पेड़ काटने के लिए निगम ठेकेदार को दो लाख जुर्माना लगाया

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वन विभाग की जांच टीम ने तीन दिन तक खंगाला जंगल, दो पेड़ ही मिलेकटे हुए पेड़ों की लकड़ी भी कर ली गई है बरामद, चल रही आगामी जांचसंवाद न्यूज एजेंसीखज्जियार/चंबा। छुबारू के छरडू जंगल में अवैध तरीके से दो हरे पेड़ काटने के मामले में वन विभाग ने निगम के ठेकेदार को दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है।साथ ही कटे हुए पेड़ों की लकड़ी भी बरामद कर ली है। जैसे ही वन विभाग के पास लॉट में हरे पेड़ों को काटे जाने का मामला सामने आया तो विभाग ने तुरंत टीम गठित करके जांच के लिए भेज दी। टीम ने लॉट के तहत आने वाले सभी जंगल की बारीकी से जांच की। उन्हें दो पेड़ कटे हुुए मिले। इसकी डैमेज रिपोर्ट बनाकर ठेकेदार को जुर्माना लगाया गया। साथ ही ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में यदि उनकी लेबर से किसी हरे पेड़ को अवैध तरीके से काटा तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।छरडू जंगल में वन विभाग ने वन निगम को सूखे पेड़ों को काटने का लॉट जारी किया था। इस कार्य को अंजाम देने वाले ठेकेदार ने सूखे पेड़ों के साथ दो हरे पेड़ भी काट डाले। इस मामले की शिकायत मुख्य वन अरण्यपाल के पास पहुंच गई। उन्होंने डीएफओ को निर्देश देकर तुरंत मामले की जांच करने को कहा। चंबा से विशेष टीम को जांच करने के लिए भेजा गया। तीन दिनों तक टीम ने पूरे जंगल को खंगाला। इस दौरान दो पेड़ ही कटे हुए मिले। उधर, वनमंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार ने बताया कि निगम के ठेकेदार को हरे पेड़ काटने के लिए जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने संबंधित बीट व ब्लॉक कर्मचारियों को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।