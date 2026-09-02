Bilaspur News: अंडर-17 बास्केटबाल टीम के लिए ट्रायल पांच को
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:55 PM IST
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पांवटा साहिब में 11 से 13 सितंबर तक होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पांवटा साहिब में 11 से 13 सितंबर तक होने वाली अंडर-17 राज्य स्तरीय बास्केटबाल प्रतियोगिता के लिए जिला बिलासपुर की टीम का चयन किया जाएगा। इसके लिए ट्रायल पांच सितंबर को शाम चार बजे बास्केटबाल स्टेडियम बिलासपुर में आयोजित किए जाएंगे। जिला बास्केटबाल संघ के प्रधान प्रवीण रनौत और कोषाध्यक्ष अभिषेक टेसू ने अंडर-17 आयु वर्ग के इच्छुक खिलाड़ियों से निर्धारित समय पर बास्केटबाल स्टेडियम पहुंचकर ट्रायल में भाग लेने का आह्वान किया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर जिला टीम का चयन किया जाएगा। चयन समिति में केके नेगी, अश्वनी कुमार, संजय शर्मा, प्रेम कुमार, राजेश कुमार, सचिन कौंडल और प्रवेश राणा को शामिल किया गया है। चयनित टीम पांवटा साहिब में राज्य स्तरीय अंडर-17 बास्केटबाल प्रतियोगिता में जिला का प्रतिनिधित्व करेगी।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पांवटा साहिब में 11 से 13 सितंबर तक होने वाली अंडर-17 राज्य स्तरीय बास्केटबाल प्रतियोगिता के लिए जिला बिलासपुर की टीम का चयन किया जाएगा। इसके लिए ट्रायल पांच सितंबर को शाम चार बजे बास्केटबाल स्टेडियम बिलासपुर में आयोजित किए जाएंगे। जिला बास्केटबाल संघ के प्रधान प्रवीण रनौत और कोषाध्यक्ष अभिषेक टेसू ने अंडर-17 आयु वर्ग के इच्छुक खिलाड़ियों से निर्धारित समय पर बास्केटबाल स्टेडियम पहुंचकर ट्रायल में भाग लेने का आह्वान किया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर जिला टीम का चयन किया जाएगा। चयन समिति में केके नेगी, अश्वनी कुमार, संजय शर्मा, प्रेम कुमार, राजेश कुमार, सचिन कौंडल और प्रवेश राणा को शामिल किया गया है। चयनित टीम पांवटा साहिब में राज्य स्तरीय अंडर-17 बास्केटबाल प्रतियोगिता में जिला का प्रतिनिधित्व करेगी।