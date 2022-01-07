Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:31 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:31 AM IST
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कैंपस इंटरव्यू : राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में सुबह 10:00 बजे से कैंपस इंटरव्यू एवं प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी।
खेलकूद प्रतियोगिता: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ में पूर्वाह्न 11:00 बजे अंडर-19 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।
मेला: ग्राम पंचायत गेहड़वीं में श्री गुग्गा जाहर वीर मेले का शुभारंभ पूर्वाह्न 11:00 बजे होगा।
बैठक: पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन सदर खंड बिलासपुर एवं शहरी इकाई बिलासपुर की संयुक्त बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे बाबा विश्वकर्मा मंदिर में होगी।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की कोट-कंगड़ी-दसमल सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
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खेलकूद प्रतियोगिता: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ में पूर्वाह्न 11:00 बजे अंडर-19 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।
मेला: ग्राम पंचायत गेहड़वीं में श्री गुग्गा जाहर वीर मेले का शुभारंभ पूर्वाह्न 11:00 बजे होगा।
बैठक: पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन सदर खंड बिलासपुर एवं शहरी इकाई बिलासपुर की संयुक्त बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे बाबा विश्वकर्मा मंदिर में होगी।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की कोट-कंगड़ी-दसमल सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।