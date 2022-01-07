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कृषि विभाग और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के विशेषज्ञ देंगे जानकारी

संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। जिले के स्कूलों में ईको क्लब गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 27 नवंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल (सीबीएसई) बिलासपुर में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में ईको क्लब प्रभारियों और शिक्षकों को मिलेट्स (मोटे अनाज) के महत्व और उपयोग की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में कृषि विभाग और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के विशेषज्ञ स्रोत व्यक्ति के रूप में शामिल होंगे। वे मिलेट्स के पोषण गुणों, स्वास्थ्य संबंधी लाभ और खेती की संभावनाओं पर जानकारी देंगे। साथ ही कम पानी में इसकी खेती, पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में इसकी भूमिका पर भी चर्चा होगी। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अरुण गौतम ने जिले के सभी संबंधित ईको क्लब प्रभारियों और शिक्षकों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को पोषण, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय कृषि उत्पादों के महत्व के प्रति जागरूक कर सकेंगे।

27 नवंबर को बाल स्कूल में होगा क्षमता निर्माण कार्यक्रम