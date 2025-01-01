फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Students organized an awareness rally against HIV and drug abuse.

Bilaspur News: एचआईवी और नशे के खिलाफ विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली

Fri, 09 Oct 2026 12:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Students organized an awareness rally against HIV and drug abuse.
झंडूता कॉलेज में विद्यार्थियों की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली। स्रोत: जागरूक पाठक
झंडूता में नारे लगाकर लोगों को दिया सुरक्षित व्यवहार और नशे से दूर रहने का संदेश
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
झंडूता (बिलासपुर)। एचआईवी-एड्स और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बुधवार को झंडूता में कॉलेज विद्यार्थियों ने रैली निकाली। लायुल ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इंटेंसिफाइड आईईसी अभियान के तहत आयोजित रैली में विद्यार्थियों ने नारे लगाकर लोगों को एचआईवी से बचाव और नशे से दूर रहने का संदेश दिया।
विद्यार्थियों ने लोगों को सुरक्षित व्यवहार अपनाने और समय पर एचआईवी जांच करवाने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने एचआईवी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने और संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव नहीं करने की अपील की। युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश भी दिया गया।
विज्ञापन

एलटीडब्ल्यूए टीआईपी प्रोजेक्ट बिलासपुर के परियोजना प्रबंधक राजेश शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत लोगों को एचआईवी से बचाव, नशा मुक्ति और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। रैली में संस्था के स्टाफ सदस्य पूनम शर्मा, सीना चंदेल, परवीन, राहुल, रोहित और जोगिंदर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed