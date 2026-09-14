फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   steel rod prices rise by 500 rupees per quintal in one week

हिमाचल: एक सप्ताह में 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े सरिये के दाम, महंगा होगा भवन निर्माण; लगातार बदल रहे रेट

Mon, 14 Sep 2026 11:30 AM IST
Ankesh Dogra नीरज महाजन, भराड़ी (बिलासपुर)।
नीरज महाजन, भराड़ी (बिलासपुर)। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 14 Sep 2026 11:30 AM IST
सार

भवन निर्माण सामग्री के दामों में फिर तेजी आई है। बिलासपुर में सरिये के दाम एक सप्ताह के भीतर करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर लगभग 6500 रुपये तक पहुंच गए हैं। कुछ कंपनियों के सरिये में 700 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी बताई जा रही है। सोलन में भी कीमतों में 800 रुपये तक इजाफा होने की जानकारी है। इससे पहले से तय बजट में मकान बना रहे परिवारों की चिंता बढ़ गई है। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
steel rod prices rise by 500 rupees per quintal in one week
हिमाचल में सरिया हुआ महंगा! - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भवन निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों ने मकान बनवा रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार में सरिये के दामों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ताह में सरिया करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल तक महंगा हो गया है। इससे भवन निर्माण की कुल लागत बढ़ने लगी है और सीमित बजट में घर बनाने वाले परिवारों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, करीब 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला सरिया अब लगभग 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। बिलासपुर जिले के सीमेंट-सरिया विक्रेता पवन बरूर ने बताया कि बीते एक सप्ताह से सरिये के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अलग-अलग कंपनियों के सरिये की कीमतों में अंतर है और बाजार में भाव लगातार बदल रहे हैं।
विज्ञापन


विक्रेता के अनुसार, कुछ उत्पादों में बढ़ोतरी करीब 700 रुपये प्रति क्विंटल तक भी हुई है। वहीं, सोलन जिले में सरिये के दामों में 800 रुपये तक की वृद्धि होने की जानकारी सामने आ रही है। कीमतों में इस तेजी का सीधा असर निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भवन निर्माण में सरिया और सीमेंट दोनों प्रमुख सामग्री हैं। ऐसे में इनकी कीमत बढ़ने से मकान की कुल लागत में भी इजाफा हो जाता है। सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हो रही है, जिन्होंने पहले से तय बजट के आधार पर भवन निर्माण शुरू किया है। निर्माण कार्य के बीच सामग्री महंगी होने से उन्हें अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करनी पड़ रही है।

सीमित आय वाले परिवारों के लिए बढ़ते दामों के कारण निर्माण कार्य जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। कई लोग अब निर्माण की गति धीमी करने या जरूरी कामों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने पर विचार कर रहे हैं। यदि सरिये और अन्य निर्माण सामग्री के दामों में तेजी जारी रहती है तो आने वाले दिनों में मकान निर्माण की लागत और बढ़ सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed