Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:04 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:04 AM IST
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कथा: बाबा विश्वकर्मा मंदिर बिलासपुर में सुबह 10 बजे से श्री राम कथा के धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे।
प्रतियोगिता : घुमारवीं में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी।
मेला का शुभारंभ: ग्राम पंचायत बड़गांव में पांच दिवसीय पज्याल जख मेले का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे होगा
काम की बात: जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा अवकाश पर रहेंगी।
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प्रतियोगिता : घुमारवीं में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी।
मेला का शुभारंभ: ग्राम पंचायत बड़गांव में पांच दिवसीय पज्याल जख मेले का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे होगा
काम की बात: जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा अवकाश पर रहेंगी।