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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Rural children to receive primary education; 200 Ekal Vidyalayas to open in Bilaspur.

Bilaspur News: ग्रामीण बच्चों को मिलेगी प्रारंभिक शिक्षा, बिलासपुर में खुलेंगे 200 एकल विद्यालय

Wed, 30 Sep 2026 11:40 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:40 PM IST
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Rural children to receive primary education; 200 Ekal Vidyalayas to open in Bilaspur.
एनटीपीसी और भारत लोक शिक्षा परिषद के बीच हुए समझौते के दौरान मौजूद अधिकारी। स्रोत: एनटीपीसी
एनटीपीसी कोलडैम और भारत लोक शिक्षा परिषद के बीच समझौता
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद बच्चों को बेहतर प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए एनटीपीसी कोलडैम ने पहल की है। बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 200 एकल विद्यालय संचालित किए जाएंगे। इसे लेकर बुधवार को एनटीपीसी कोलडैम और भारत लोक शिक्षा परिषद के बीच समझौता हुआ।
एनटीपीसी कोलडैम के परियोजना प्रमुख एसएस राव और भारत लोक शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव राजीव अग्रवाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। योजना के तहत एकल विद्यालयों से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गैर-औपचारिक बुनियादी प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और विकास से जुड़ी जरूरी जानकारी भी दी जाएगी।
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हर विद्यालय के लिए स्थानीय स्तर पर योग्य शिक्षित युवाओं का चयन आचार्य के रूप में किया जाएगा। ये आचार्य अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा देंगे। पहल का उद्देश्य बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ उनके समग्र व्यक्तित्व निर्माण पर भी ध्यान देना है। भारत लोक शिक्षा परिषद एनटीपीसी कोलडैम के सहयोग से योजना का संचालन करेगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता के लिए नियमित प्रगति रिपोर्ट, भौतिक निरीक्षण और जियो-टैग्ड फोटो के माध्यम से निगरानी की जाएगी।
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इस अवसर पर एनटीपीसी कोलडैम की मानव संसाधन प्रमुख मंगला हरींद्रन, उपमहाप्रबंधक सीएसआर डॉ. अंजुला अग्रवाल, उपप्रबंधक सीएसआर पूरन सिंह सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।
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