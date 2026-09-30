Bilaspur News: बिलासपुर में आज 15 जगहों पर चलेगा स्वच्छता अभियान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

11 वार्ड और चार पंचायतें होंगी शामिल, सुबह 10 बजे से शुरू होगा अभियानसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में बिलासपुर को स्वच्छ और नशा-मुक्त बनाने के लिए एक अक्तूबर को व्यापक अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले अभियान में नगर परिषद के 11 वार्डों और चार पंचायतों में एक साथ स्वच्छता और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर ने बताया कि अभियान सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। प्रतिभागियों को सुबह 9:45 बजे अपने निर्धारित स्थलों पर पहुंचना होगा। अभियान के लिए 15 स्थान चिह्नित किए गए हैं। यहां स्वच्छता गतिविधियों के साथ श्रमदान और नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे।नगर के वार्ड एक निहाल में आईटीआई चौक, वार्ड दो स्टेडियम में लुहणू मैदान और नेहरू पार्क, वार्ड तीन रौड़ा में आयकर कार्यालय के समीप चिल्ड्रन पार्क, वार्ड चार गुरुद्वारा में गुरुद्वारा पहाड़ी और लाइब्रेरी पार्क, वार्ड पांच मेन मार्केट में पूनम मॉल के पीछे और वार्ड छह कोसरियां में राजकीय महाविद्यालय व डीएवी स्कूल के सामने अभियान होगा।वार्ड सात चंगर में अस्पताल कैंटीन क्षेत्र, वार्ड आठ लक्ष्मी नारायण मंदिर में वाल्मीकि मंदिर के पीछे, वार्ड नौ टाउन हॉल में नगर परिषद कार्यालय के पीछे नाले के क्षेत्र, वार्ड 10 धोलरा में एनएच-21 के किनारे और वार्ड 11 लखनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बामटा, ओयल, रघुनाथपुरा और नौणी पंचायतों में भी निर्धारित स्थलों पर अभियान चलेगा।अतिरिक्त उपायुक्त ने नागरिकों से सुबह 9:45 बजे निर्धारित स्थलों पर पहुंचकर अभियान में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के साथ नशे के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।