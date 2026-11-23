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भराड़ी (बिलासपुर)। पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव कश्मीर सिंह के गृह गांव बग मरहाना में पारिवारिक समारोह आयोजित किया गया। इसमें पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह, भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग सहित कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने शिरकत की। प्रतिभा सिंह ने कश्मीर सिंह के साथ पुराने संबंधों को याद करते हुए कहा कि ठाकुर साहब उनके दिल में बसते हैं और उनके रिश्ते राजनीतिक नहीं, बल्कि पारिवारिक हैं। समारोह में एपीएमसी चेयरमैन सतपाल, राजेश ठाकुर, सुभाष ठाकुर, डॉ. ऋतिक शर्मा और पृथी सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने पुरानी यादें साझा कीं और आपसी मेल-मिलाप किया।

संवाद न्यूज एजेंसी