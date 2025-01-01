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गीले-सूखे और अन्य कचरे को अलग-अलग रखने की अपीलसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुरघुमारवींं। नगर परिषद घुमारवीं की ओर से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विभिन्न स्थानों और संस्थानों में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कार्यकारी अधिकारी के निर्देशानुसार ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर, मुख्य बाजार बस अड्डे के निकट स्वच्छता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों और आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता की अच्छी आदतें अपनाने, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा न फैलाने और आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान लोगों को कचरे का उचित निस्तारण करने और स्वच्छता को अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया।अभियान में सीएमएम वंदना लखनपाल, सामुदायिक स्वच्छता आयोजक शिखा शर्मा, संस्थान के निदेशक कश्मीर सिंह, प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान लोगों से स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और स्वच्छ शहर के निर्माण में सहयोग देने की अपील की गई।अभियान के माध्यम से बताया गया कि स्वच्छता केवल अभियान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन की आदत और सामूहिक जिम्मेदारी बनाना जरूरी है। इसके लिए घरों में गीले, सूखे, घरेलू हानिकारक और स्वच्छता संबंधी कचरे के लिए चार अलग-अलग कूड़ेदानों का इस्तेमाल करना चाहिए। कचरे को इधर-उधर फेंकने या खुले में डालने के बजाय अलग-अलग छांटकर नगर परिषद की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को ही सौंपना चाहिए।