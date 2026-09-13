माफिया पर कार्रवाई नहीं, सवाल पूछने पर दर्ज हो रही एफआईआर : बिंदल

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शिकायतों पर कार्रवाई न होने तक संघर्ष जारी रखने की बात





संवाद न्यूज एजेंसी

घुमारवीं (बिलासपुर)। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में माफिया हावी है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं, सवाल पूछने और शिकायत करने पर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिंदल रविवार को घुमारवीं में भाजपा के धरना और क्रमिक अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों की शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 11 में से 10 जिला परिषदों में भाजपा की जीत से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। भाजपा कार्यकर्ता किसी दबाव में नहीं आएंगे और शिकायतों पर कार्रवाई होने तक संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि घुमारवीं भाजपा पिछले 10 दिनों से धरना और क्रमिक अनशन कर न्याय की मांग उठा रही है। कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण आंदोलन शुरू करना पड़ा। उन्होंने शिकायतों पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। गर्ग ने कहा कि जब तक शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई और न्याय नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्रमिक अनशन के छठे दिन रविकांत ठाकुर, लकी चंदेल, मनीष ठाकुर, निखिल शर्मा और राकेश कुमार अनशन पर बैठे।

घुमारवीं में क्रमिक अनशन के छठे दिन पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष