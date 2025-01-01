Bilaspur News: सीर खड्ड पुल के पास सार्वजनिक शौचालय पर लगा ताला

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शौचालय बंद रहने से खुले में शौच करने को मजबूर लोगसंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं के तहत सीर खड्ड पुल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-103 के किनारे बना सार्वजनिक शौचालय कुछ समय तक बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शौचालय के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। सार्वजनिक सुविधा के बंद रहने से नगर परिषद की व्यवस्था पर सवाल उठे।सीर खड्ड पुल के पास स्थित यह शौचालय स्थानीय लोगों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस मार्ग से आवाजाही करते हैं। शौचालय बंद होने से सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को होती है। स्थानीय लोगों ने शौचालय को नियमित रूप से खुला रखने के साथ इसकी साफ-सफाई और रखरखाव की उचित व्यवस्था करने की मांग की है।वहीं, शौचालय की छत पर रखी पानी की टंकियों से पानी लीक होने के कारण आसपास पानी जमा हो रहा है। इससे परिसर में कीचड़ और गंदगी फैल रही है। लोगों को शौचालय तक पहुंचने में भी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने पानी की टंकियों की लीकेज को जल्द ठीक करवाने की मांग की है।घुमारवीं शहर में सार्वजनिक शौचालयों की संख्या पहले ही सीमित है। दकड़ी चौक के समीप एक सार्वजनिक शौचालय है, जबकि दूसरा सीर खड्ड पुल के पास है। ऐसे में उपलब्ध सुविधा के बंद रहने से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है।नगर परिषद घुमारवीं के अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि सार्वजनिक शौचालय की सफाई और रखरखाव के लिए तैनात कर्मचारी के बीमार होने के कारण इसे बंद करना पड़ा था। कर्मचारी के अभाव में शौचालय के अंदर गंदगी फैलने की आशंका थी। अब शौचालय खोल दिया गया है और नियमित सफाई सुनिश्चित की जा रही है।