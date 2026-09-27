Bilaspur News: राज्य कार्यकारिणी भंग करने के बयान पर नयना देवी ब्लॉक इकाई का विरोध

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संवाद न्यूज एजेंसी

श्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश युवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन की नयना देवी ब्लॉक कार्यकारिणी ने राज्य कार्यकारिणी को भंग करने संबंधी बयान का विरोध किया है। ब्लॉक कार्यकारिणी ने कहा कि प्रदेश स्तर पर कोई भी निर्णय लेने से पहले संबंधित ब्लॉक इकाइयों और कर्मचारियों से चर्चा की जानी चाहिए। ब्लॉक कार्यकारिणी के प्रधान रमेश कुमार, उप प्रधान कमली देवी, मुख्य सचिव कर्मचंद, कोषाध्यक्ष न शर्मा, सलाहकार चुनी लाल, उप सलाहकार रणजीत सिंह, प्रेस सचिव गुड्डू राम और कार्यकारिणी सदस्य परमजीत सिंह व सुषमा देवी ने संयुक्त बयान में कहा कि छह सितंबर को धर्मशाला में किसी अन्य संगठन की ओर से कर्मचारी एकता मंच के नाम पर विभिन्न जिलों के प्रधानों की बैठक बुलाई गई थी। आरोप लगाया कि बैठक के बाद राज्य कार्यकारिणी को भंग करने संबंधी बयान मीडिया में दिया गया। उन्होंने कहा कि नयना देवी ब्लॉक कार्यकारिणी और कर्मचारियों के साथ इस संबंध में कोई बैठक या विचार-विमर्श नहीं किया गया। इसे उन्होंने संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ बताया। ब्लॉक कार्यकारिणी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य कार्यकारिणी कर्मचारियों के हितों के लिए काम कर रही है और पिछले एक वर्ष में कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है। नयना देवी ब्लॉक इकाई ने राज्य कार्यकारिणी के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य कार्यकारिणी को भंग करने का प्रयास हुआ तो ब्लॉक के कर्मचारी एकजुट होकर विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति में ब्लॉक कार्यकारिणी ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने की चेतावनी भी दी।

धर्मशाला की बैठक में बिना चर्चा निर्णय लेने का आरोप, कार्रवाई हुई तो सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी