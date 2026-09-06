Bilaspur News: सिटी में आज

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समारोह: पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन इकाई घागस का वार्षिक सम्मान समारोह घागस में सुबह 11:00 बजे शुरू होगा।



बैठक: घुमारवीं कॉलेज में सुबह 10:30 बजे से पीटीए की बैठक शुरू होगी।



काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की कोट-कंगड़ी-दसमल सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।

भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।