फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Gehadvi defeated Dhanthar 14-13 in the Kho-Kho match.

Bilaspur News: खो-खो के मुकाबले में गेहड़वीं ने धनथर को 14-13 से हराया

Tue, 08 Sep 2026 12:38 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Gehadvi defeated Dhanthar 14-13 in the Kho-Kho match.
भगेड़ स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मार्च पास्ट करती हुई छात्राएं।
घुमारवीं (बिलासपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ में अंडर-19 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में घुमारवीं खंड के 11 स्कूलों की 150 खिलाड़ी भाग ले रही हैं। इस दौरान वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो और बैडमिंटन खेल का आयोजन किया जाएगा।
विज्ञापन

इस अवसर पर एपीएमसी के अध्यक्ष एवं उपमंडलीय योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति झंडूता के अध्यक्ष सतपाल वर्धन ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेलों को खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया। इससे पूर्व भगेड़ स्कूल की प्रधानाचार्य डॉ. निशा शर्मा ने मुख्यातिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत किया।
विज्ञापन

खेल प्रभारी प्रेम वशिष्ठ ने बताया कि खो-खो के कड़े मुकाबले में गेहड़वीं स्कूल ने धनथर स्कूल को 14-13 से मात दी। बैडमिंटन में पीएम श्री स्कूल घुमारवीं ने अमरपुर को 2-0 से मात दी। वॉलीबाल में तल्याणा ने बैहना जट्टा को 2-0 और पीएम श्री स्कूल घुमारवीं ने कुठेड़ा को 2-0 से मात दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed