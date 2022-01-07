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हर गांव-घर तक पहुंचकर युवाओं को संगठन से जोड़ें : कटवाल

Tue, 08 Sep 2026 12:37 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:37 AM IST
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Reach every village and household to connect the youth with the organization: Katwal
भाजयुमो के झंडूता और शाहतलाई मंडलों की बैठक में विधायक ने कार्यकर्ताओं को दिया संगठन मजबूत करने का मंत्र
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संवाद न्यूज एजेंसी
गेहड़वीं (बिलासपुर)। झंडूता विधायक जीतराम कटवाल ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं से हर गांव और घर तक पहुंचकर अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया। सोमवार को भाजयुमो के झंडूता और शाहतलाई मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि युवा देश के विकास और बदलाव की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर युवा मोर्चा को सक्रिय कर युवाओं से लगातार संवाद किया जाए। उनकी समस्याएं समझने के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाए। स्टार्टअप, स्वरोजगार, कौशल विकास और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध हैं। कटवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पांच लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी का युवाओं को अब तक लाभ नहीं मिला। उन्होंने भाजयुमो कार्यकर्ताओं से युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल व स्वरोजगार से जोड़ने की अपील की। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल, सचिव दिनेश चंदेल, मंडल अध्यक्ष रामप्रकाश शर्मा, महामंत्री सुशील नड्डा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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