Bilaspur News: ट्रक की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, चालक पर केस

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बिलासपुर। सदर थाना बिलासपुर के तहत रट्ट में ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान चत्तर सिंह निवासी रट्ट के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार चत्तर सिंह के भाई चमेल सिंह ने शिकायत में बताया कि छह सितंबर को उसके बड़े भाई निर्माणाधीन कंपनी के स्टोर के मुख्य गेट के सामने अचेत अवस्था में पड़े मिले। हादसे में उनकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक पंकज कुमार निवासी बंदला वाहन को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था। इसी वजह से हादसा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। सदर थाना पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

संवाद न्यूज एजेंसी