Bilaspur News: जुखाला कॉलेज और दुबई की कंपनी के बीच एमओयू

एआई, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और कॅरिअर मार्गदर्शन से जुड़ी गतिविधियां होंगी आयोजितसंवाद न्यूज एजेंसीजुखाला (बिलासपुर)। राजकीय महाविद्यालय जुखाला और दुबई की सर्टिफाई टेक्नोलॉजीज एफजेडसीओ के बीच एआई एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ। इसके तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, उभरते कॅरिअर अवसरों और भविष्य में आवश्यक कौशल से जोड़ने की पहल की जाएगी।कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय वक्ता डॉ. बीएस चौहान ने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ह्यूमन पोटेंशियल विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने आत्म-जागरूकता, रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, नेतृत्व क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और निरंतर सीखने के महत्व की जानकारी दी। सर्टिफाई टेक्नोलॉजीज एफजेडसीओ के अधिकारी आरडी अल्लाह ने एआई और डिजिटल बदलाव की बढ़ती भूमिका पर विचार साझा किए। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कौशल विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। एमओयू के तहत एआई जागरूकता कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता अभियान, विशेषज्ञ व्याख्यान, कार्यशालाएं, तकनीकी प्रशिक्षण, कौशल विकास और कॅरिअर मार्गदर्शन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनका लाभ कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को मिलेगा। प्राचार्य डॉ. हरवंश ने कहा कि महाविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बनाने के साथ भविष्य के रोजगार और शैक्षणिक अवसरों के लिए तैयार करना है।