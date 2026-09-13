Bilaspur News: कबड्डी और खो-खो में कुठेड़ा स्कूल ने जीता विजेता का खिताब

17 स्कूलों से 184 खिलाड़ियों ने लिया भागसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटा में रविवार को अंडर-14 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। समारोह के मुख्यातिथि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता पवन नड्डा रहे।समारोह में पहुंचने पर विद्यालय प्रशासन और स्कूल प्रबंधन समिति ने मुख्यातिथि का स्वागत किया गया। खेल प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता में घुमारवीं-1 खंड के 17 स्कूलों से 184 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और शतरंज खेल कराए गए। उन्होंने बताया कि वॉलीबॉल में डुमैहर स्कूल विजेता और उच्च पाठशाला कल्लर उपविजेता रही। कबड्डी में कुठेड़ा स्कूल विजेता और बरोटा स्कूल उपविजेता रहा। खो-खो में कुठेड़ा स्कूल विजेता और गालियां स्कूल उपविजेता रहा। बैडमिंटन में छत स्कूल विजेता और गालियां स्कूल उपविजेता रहा। शतरंज में मरहाणा स्कूल विजेता और सलाओ स्कूल उपविजेता रहा। मार्चपास्ट में बरोटा स्कूल विजेता रहा। मुख्य अतिथि ने विजेता और उपविजेता टीमों को प्रमाणपत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और अनुशासन की भावना भी पैदा होती है। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भी निरंतर भाग लेती रहें। इस अवसर पर स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य दलीप सिंह, प्राथमिक पाठशाला बरोटा की मुख्याध्यापिका सीमा ठाकुर आदि उपस्थित रहे।