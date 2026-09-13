Bilaspur News: जुखाला ने जीती अस्मिता महिला खो-खो लीग

विज्ञापन



ग्रामीण क्षेत्र की महिला खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम



संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश खो-खो संघ के तत्वावधान में जिला एमेच्योर खो-खो संघ की ओर से जुखाला में एक दिवसीय जिला स्तरीय अस्मिता महिला खो-खो लीग करवाई गई। प्रतियोगिता में जिलेभर की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रोमांचक मुकाबलों के बाद जुखाला की टीम ने खिताब अपने नाम किया, जबकि गेहड़वीं की टीम उपविजेता रही। डिग्री कॉलेज बिलासपुर की टीम ने तीसरा, धनेतर ने चौथा और दयोथ की टीम ने पांचवां स्थान हासिल किया। व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर गेहड़वीं की निष्ठा को बेस्ट अटैकर और जुखाला की अलीशा को बेस्ट डिफेंडर चुना गया। समापन समारोह में बीडीसी सदस्य रामपाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदर कृष्णा शर्मा, सेवानिवृत्त कैप्टन प्रीतम ठाकुर, पूर्व बीडीसी सदस्य नीवा ठाकुर और उपप्रधान रूपा शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कृष्णा शर्मा ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। खेलों में भी महिला खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को ऐसे आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का मंच मिल सके। जिला एमेच्योर खो-खो संघ के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले की विभिन्न महिला टीमों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाना और खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध करवाना है। इस अवसर पर एसएमसी प्रधान संजीव ठाकुर, प्रदेश सह सचिव पुरुषोत्तम शर्मा, जिला वरिष्ठ उपप्रधान जयपाल, कोषाध्यक्ष विक्रम ठाकुर, महासचिव चुनी लाल ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

गेहड़वीं की टीम रही उपविजेता, निष्ठा बनीं बेस्ट अटैकर और अलीशा को मिला बेस्ट डिफेंडर का खिताब