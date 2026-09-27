Bilaspur News: पंचायत प्रतिनिधियों को बताए अधिकार और दायित्व

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संवाद न्यूज एजेंसी

भगेड़ (बिलासपुर)। विकास खंड घुमारवीं की 11 ग्राम पंचायतों के सदस्यों के लिए आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। इसमें करीब 67 पंचायत सदस्यों ने भाग लिया। पंचायत सचिवालय की ओर से आयोजित शिविर में पंचायत राज व्यवस्था और पंचायतों के कामकाज से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। रिसोर्स पर्सन ने पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार और दायित्व समझाए। उन्हें पंचायत के कार्यों को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम सभा की कार्रवाई, पंचायत की मासिक बैठक और विभिन्न समितियों के गठन से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। पंचायत के विकास कार्यों और पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले आवश्यक अभिलेखों के बारे में भी प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। इसके अलावा पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के साथ सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों से संबंधित सवाल पूछे। रिसोर्स पर्सन ने उनके सवालों का समाधान किया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण से पंचायत प्रतिनिधियों को अपने दायित्वों को बेहतर तरीके से निभाने में मदद मिलेगी। इससे पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति देने में भी सहायता मिलेगी।

घुमारवीं में 11 पंचायतों के 67 सदस्यों ने लिया चार दिवसीय प्रशिक्षण, पंचायत राज व्यवस्था की दी जानकारी