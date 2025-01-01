विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीजुखाला (बिलासपुर)। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के तहत ग्राम भरोली में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें लोगों को नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल, स्तनपान और संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।स्वास्थ्य शिक्षक ने इस वर्ष की थीम सुरक्षा, गुणवत्ता देखभाल और पालन-पोषण केयर- प्रत्येक नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह हर साल 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और बेहतर विकास के लिए आवश्यक देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।उन्होंने कहा कि जन्म के बाद पहले 28 दिन शिशु के लिए सबसे संवेदनशील होते हैं। इस दौरान विशेष देखभाल और समय पर स्वास्थ्य जांच जरूरी है। नवजात को गर्म रखना, जन्म के तुरंत बाद सुखाना, त्वचा से त्वचा का संपर्क बनाए रखना और एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करवाना बेहद महत्वपूर्ण है।शिविर में कंगारू मदर केयर, संक्रमण से बचाव, गर्भनाल की स्वच्छता और खतरे के संकेतों की पहचान करने के बारे में भी बताया गया। स्वास्थ्य शिक्षक ने दस्त और निमोनिया से बचाव तथा इनके प्रबंधन की जानकारी भी दी। आशा कार्यकर्ता विक्रम, बलवीर कौर और विमला ने स्तनपान के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर एसटीएस विशाल शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर किरण, लता, नीलम कुमारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को फल वितरित किए गए।