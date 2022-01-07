Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:15 AM IST
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भंडारा: श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
कार्यक्रम: शिक्षक दिवस पर घुमारवीं में सुबह 10:00 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
ट्रायल: अंडर-17 बास्केटबाल टीम के चयन के लिए शाम 4:00 बजे बास्केटबाल स्टेडियम बिलासपुर में ट्रायल आयोजित होंगे।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की कोट-कंगड़ी-दसमल सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
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कार्यक्रम: शिक्षक दिवस पर घुमारवीं में सुबह 10:00 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
ट्रायल: अंडर-17 बास्केटबाल टीम के चयन के लिए शाम 4:00 बजे बास्केटबाल स्टेडियम बिलासपुर में ट्रायल आयोजित होंगे।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की कोट-कंगड़ी-दसमल सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।