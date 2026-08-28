Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:36 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:36 PM IST
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प्रतियोगिता : स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में सुबह 9 बजे क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता शुरू होगी।
बैठक: हिमाचल प्रदेश पेंशनर फेडरेशन बिलासपुर इकाई की बैठक घुमारवीं में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी।
प्रदर्शन: चुनावी वायदे पूरे न करने पर बिलासपुर में पूर्वाह्न 11 बजे से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी भाजपा।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की जोल डुमेहर सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
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बैठक: हिमाचल प्रदेश पेंशनर फेडरेशन बिलासपुर इकाई की बैठक घुमारवीं में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी।
प्रदर्शन: चुनावी वायदे पूरे न करने पर बिलासपुर में पूर्वाह्न 11 बजे से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी भाजपा।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की जोल डुमेहर सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।