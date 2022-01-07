Bilaspur News: सिटी में आज

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प्रतियोगिता: बिलासपुर सीबीएसई संबंधित स्कूल में सुबह 9:00 बजे से जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के विभिन्न इवेंट शुरू होंगे।



क्रिकेट मैच : बिलासपुर के लुहणू में रणजी ट्रॉफी का मैच हिमाचल-मुंबई के बीच 9:30 बजे शुरू होगा।



काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. तनुजा मातृत्व अवकाश पर रहेंगी।

शिविर : ऋषिकेश स्कूल में सुबह 9:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।