Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:29 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:29 AM IST
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प्लेसमेंट ड्राइव : न्यू डोगरा प्राइवेट आईटीआई परिसर में सुबह 9:30 बजे से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा।
खेलकूद प्रतियोगिता: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऋषिकेश में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता में सुबह 9 बजे से फाइनल मुकाबले होंगे।
खेलकूद प्रतियोगिता : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मरहाणा में दोपहर 2 बजे खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की जोल-डोमेहर सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
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खेलकूद प्रतियोगिता: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऋषिकेश में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता में सुबह 9 बजे से फाइनल मुकाबले होंगे।
खेलकूद प्रतियोगिता : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मरहाणा में दोपहर 2 बजे खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की जोल-डोमेहर सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।