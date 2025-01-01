Bilaspur News: बिजली के अघोषित कट से सिविल अस्पताल घुमारवीं में थम गईं स्वास्थ्य सेवाएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जांच के लिए मरीजों को करना पड़ रहा इंतजारसंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं शहर में बिजली के अघोषित कट अब सिविल अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी भारी पड़ रहे हैं। बार-बार और कई बार घंटों तक बिजली गुल रहने से मरीजों को उपचार और जांच के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी ओपीडी और एक्सरे सेवाओं में सामने आ रही है। दूरदराज के क्षेत्रों से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बिजली बहाल होने तक इंतजार करना पड़ रहा है।पिछले कई माह से घुमारवीं क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बार-बार बाधित हो रही है। दिन में कई बार कट लगने के साथ कई मौकों पर घंटों तक बिजली बहाल नहीं हो पाती। इसका असर सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों पर भी पड़ रहा है। अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं के लिए जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित है। इससे अस्पताल की सभी सेवाओं को संचालित करना संभव नहीं है।बिजली गुल होने पर ओपीडी में मरीजों और चिकित्सकों को परेशानी होती है। सुबह से शाम तक ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें रहती हैं। बिजली कट के दौरान गर्मी और उमस के बीच मरीज और तीमारदार अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर होते हैं। अघोषित बिजली कटों का असर एक्सरे सुविधा पर भी पड़ रहा है। अस्पताल के इसी भवन में एक्सरे कक्ष होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने पर जांच प्रक्रिया रुक जाती है। दूरदराज से पहुंचे मरीजों को कई बार एक्सरे करवाने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है।मरीजों का कहना है कि अस्पताल में बिजली की निर्बाध आपूर्ति बेहद जरूरी है। सामान्य उपभोक्ता कुछ समय बिजली का इंतजार कर सकता है, लेकिन अस्पताल में मरीज उपचार और जांच के लिए तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर होते हैं। ऐसे में बार-बार होने वाले बिजली कट उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने विद्युत बोर्ड से सिविल अस्पताल घुमारवीं को बिजली कटों से मुक्त रखने के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि ओपीडी और जांच सेवाओं के लिए भी पर्याप्त वैकल्पिक बिजली व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बिजली कट का असर मरीजों पर न पड़े।कोटबिजली के अघोषित कटों से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। बिजली गुल रहने के दौरान ओपीडी और एक्सरे जैसी सुविधाओं में परेशानी आती है। अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन इसका उपयोग मुख्य रूप से आपातकालीन सेवाओं के लिए किया जाता है। बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए कई बार संबंधित विभाग से कहा गया है, लेकिन अभी अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है।-डॉ. अनुपम शर्मा,खंड चिकित्सा अधिकारी, घुमारवीं