Bilaspur News: मिनर्वा स्कूल में दादा-दादी संग मनाया ग्रैंड पेरेंट्स डे

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इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों के बीच स्नेह और उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवेश चंदेल, माइंड गार्डन की समन्वयक अनु चंदेल और आरती चंदेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद बच्चों ने आई एम स्पेशल, अर्ली टू बेड और हेल्दी फूड जैसी शिक्षाप्रद कविताओं और गीतों की प्रस्तुति दी। बच्चों ने हिंदी फिल्मी गीतों पर नृत्य भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में दादाओं के लिए टू हर्ट वन गोल खेल करवाया गया।इसमें दादा और पोते-पोतियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में मायिन और उनके नाना विजेता रहे। दादियों और नानियों के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर खेल और संगीतमय कुर्सी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें सुफना की दादी विजेता रहीं।प्रधानाचार्य प्रवेश चंदेल ने कहा कि दादा-दादी बच्चों के जीवन में प्रेम, संस्कार और अनुभव का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उनके स्नेह और मार्गदर्शन से बच्चों को जीवन के मूल्यों को समझने का अवसर मिलता है। संवाद