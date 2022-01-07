Bilaspur News: चंदपुर में प्रेरणा महिला मंडल का गठन
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:07 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:07 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जुखाला(बिलासपुर)। ग्राम पंचायत सिकरोहा की प्रधान संगीता शर्मा के नेतृत्व में चंदपुर गांव में महिलाओं को संगठित करने और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रेरणा महिला मंडल का गठन किया गया। इस दौरान महिला मंडल की कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया गया।
माया ठाकुर को प्रधान, ममता ठाकुर को उपप्रधान, ममता कुमारी को कोषाध्यक्ष और सपना शर्मा को सचिव चुना गया। ग्राम की अन्य सभी महिलाओं को महिला मंडल का सदस्य बनाया गया। महिला मंडल के गठन का उद्देश्य महिलाओं को एकजुट कर सरकार की विभिन्न वित्तीय एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ दिलाना है। इसके साथ ही गांव में स्वच्छता, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी कार्य किया जाएगा।
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जुखाला(बिलासपुर)। ग्राम पंचायत सिकरोहा की प्रधान संगीता शर्मा के नेतृत्व में चंदपुर गांव में महिलाओं को संगठित करने और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रेरणा महिला मंडल का गठन किया गया। इस दौरान महिला मंडल की कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया गया।
माया ठाकुर को प्रधान, ममता ठाकुर को उपप्रधान, ममता कुमारी को कोषाध्यक्ष और सपना शर्मा को सचिव चुना गया। ग्राम की अन्य सभी महिलाओं को महिला मंडल का सदस्य बनाया गया। महिला मंडल के गठन का उद्देश्य महिलाओं को एकजुट कर सरकार की विभिन्न वित्तीय एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ दिलाना है। इसके साथ ही गांव में स्वच्छता, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी कार्य किया जाएगा।
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