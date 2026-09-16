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Bilaspur News: विद्यार्थियों ने पुलिस थाना घुमारवीं का किया भ्रमण

Wed, 16 Sep 2026 11:43 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:43 PM IST
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educational tour of students
घुमारवीं (बिलासपुर)। मिनर्वा माइंड गार्डन स्मार्ट स्टार्ट स्कूल घुमारवीं के विद्यार्थियों ने बुधवार को पुलिस थाना घुमारवीं का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबों से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, सामुदायिक सेवाओं और पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित करवाना था। एएसआई नसीब खान ने बच्चों को बताया कि पुलिस स्टेशन में लोगों की शिकायतें किस प्रकार दर्ज की जाती हैं, शिकायतों से संबंधित रिकॉर्ड किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है। जांच किस प्रक्रिया के तहत की जाती है। विद्यार्थियों ने कंट्रोल रूम और कैमरा रूम की कार्यप्रणाली को समझा और पुलिस की ओर से आधुनिक तकनीक के माध्यम से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बारे में जानकारी प्राप्त की। एसएचओ मस्तराम ने विद्यार्थियों को अच्छी आदतें अपनाने, अनुशासन में रहने, नियमों का पालन करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित किया। स्कूल के प्रधानाचार्य प्रवेश चंदेल ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल कक्षा में पढ़ाई करवाना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों एवं संस्थानों से भी परिचित करवाना आवश्यक है।
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