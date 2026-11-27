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कार्यशाला में उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर अरुण गौतम ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक कश्मीर सिंह ने कार्यशाला की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी। इस दौरान तीन विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया। आत्मा बिलासपुर के परियोजना निदेशक रितेश गुप्ता ने मोटे अनाज (मिलेट्स) के पोषण संबंधी लाभ और कृषि में उनकी उपयोगिता बताई। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला के प्रो. अभिषेक धीमान ने जल संरक्षण और जल संसाधनों के उचित उपयोग की जानकारी दी। वहीं, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर के क्षेत्रीय अधिकारी वरुण गौतम ने पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला। उपनिदेशक अरुण गौतम ने शिक्षकों से विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने स्कूलों में मिलेट्स के सेवन, औषधीय पौधों के संरक्षण और पानी व बिजली बचाने की आदतें विकसित करने पर जोर दिया। कार्यशाला में प्रधानाचार्य कमल देव शर्मा सहित विभिन्न स्कूलों के ईको क्लब प्रभारी मौजूद रहे। संवाद

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बिलासपुर। पीएमश्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में शुक्रवार को जिले के सरकारी स्कूलों के 90 ईको क्लब प्रभारियों के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें शिक्षकों को स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण, पोषण वाटिका, औषधीय पौधों के रोपण और जल एवं ऊर्जा संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां करवाने की जानकारी दी गई।