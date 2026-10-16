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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Demand raised at the Electricity Pensioners' Welfare Association meeting for the release of a 15% dearness allowance before Diwali.

Bilaspur News: विद्युत पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में 15 फीसदी महंगाई भत्ता दिवाली से पहले देने की मांग

Fri, 16 Oct 2026 12:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:59 AM IST
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Demand raised at the Electricity Pensioners' Welfare Association meeting for the release of a 15% dearness allowance before Diwali.
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन बिलासपुर की मासिक बैठक डियारा में बीआर भाटिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में दिवंगत तुलसीराम फोरमैन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में बंसी राम ठाकुर, सरदार रछपाल सिंह, गुरदेव कौशल और रूपलाल राठौर ने पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने प्रदेश सरकार व विद्युत बोर्ड प्रबंधन से 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त दिवाली से पहले जारी करने और लंबित चिकित्सा बिलों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की। इसके अलावा पेंशनरों ने 30 नवंबर 2026 से पहले लोकमित्र केंद्रों के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र भेजने के निर्देशों पर चिंता व्यक्त की। वक्ताओं ने कहा कि इस तकनीकी व्यवस्था से बुजुर्गों को परेशानी होगी, इसलिए पुरानी पद्धति को जारी रखा जाए। पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए अगली बैठक 16 नवंबर को बुलाई गई है।
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