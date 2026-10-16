Bilaspur News: राज्य स्तरीय योग स्पर्धा में चमकी स्वास्तिका ठाकुर

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राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में 11 से 13 अक्तूबर तक आयोजित राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में स्वास्तिका ने अंडर-17 और अंडर-19 दोनों वर्गों में भाग लिया। उन्होंने अंडर-17 वर्ग की आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।इसके अलावा अंडर-19 वर्ग की आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में दूसरा और आर्टिस्टिक पेयर स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया। उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अब उनका चयन नेशनल लेवल के लिए हुआ है, जहां वह योग प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करेंगी।छात्रा के विद्यालय पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य दिनेश कुमार डोगरा और समस्त स्टाफ ने स्वास्तिका को हार पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर सम्मानित किया।प्रधानाचार्य ने कहा कि स्वास्तिका की यह उपलब्धि पूरे स्कूल के लिए गर्व का विषय है और यह अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी।विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संवाद