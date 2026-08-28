Bilaspur News: डीसी ने विशेष बच्चों और बाल गृह के बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। रक्षाबंधन पर उपायुक्त राहुल कुमार ने अतिरिक्त उपायुक्त रुपिंदर कौर के साथ घुमारवीं स्थित नया सवेरा विशेष बच्चों के संस्थान और अपराजिता बाल गृह पहुंचकर बच्चों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं। उन्होंने बच्चों की कलाइयों पर राखियां बांधीं और उन्हें मिठाई, उपहार व खेल सामग्री भेंट की। इस दौरान बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य, रुचियों और भविष्य के सपनों की जानकारी भी ली।नया सवेरा संस्थान में वर्तमान में 22 बौद्धिक दिव्यांग बच्चे आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों ने रक्षाबंधन पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। उपायुक्त ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि दिव्यांगता को कमी के रूप में देखने की सोच बदलने की जरूरत है। उचित मार्गदर्शन और समान अवसर मिलने पर दिव्यांग बच्चे अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।अपराजिता बाल गृह में 17 बच्चों के साथ भी उपायुक्त ने रक्षाबंधन मनाया। बच्चों ने पुलिस अधिकारी, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की इच्छा जताई। उपायुक्त ने कहा कि नियमित पढ़ाई, अनुशासन, मेहनत और दृढ़ संकल्प से बच्चे अपने सपने पूरे कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि बाल गृह में बच्चों को शिक्षा, भोजन, आवास और स्वास्थ्य सहित आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। सुखाश्रय योजना के तहत बच्चों को कौशल विकास और करियर निर्माण के अवसर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।