Bilaspur News: आज खास

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प्रतियोगिता : औहर स्कूल में सुबह 10 बजे छात्राओं की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ होगा।



बैठक: बचत भवन बिलासपुर में सुबह 10:30 बजे से दिशा की बैठक शुरू होगी।



काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की देहरा-कोट सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।

खेलकूद : घुमारवीं स्कूल में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 9 बजे से शुरू होंगे।