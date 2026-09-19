Bilaspur News: आज खास
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:41 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:41 AM IST
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खेलकूद : घुमारवीं स्कूल में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 9 बजे से शुरू होंगे।
प्रतियोगिता : औहर स्कूल में सुबह 10 बजे छात्राओं की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ होगा।
बैठक: बचत भवन बिलासपुर में सुबह 10:30 बजे से दिशा की बैठक शुरू होगी।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की देहरा-कोट सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
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प्रतियोगिता : औहर स्कूल में सुबह 10 बजे छात्राओं की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ होगा।
बैठक: बचत भवन बिलासपुर में सुबह 10:30 बजे से दिशा की बैठक शुरू होगी।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की देहरा-कोट सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।