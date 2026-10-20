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Bilaspur News: रौड़ा सेक्टर में रावण और मेघनाद के 40 फुट ऊंचे पुतलों का दहन

Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
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Burning of 40-foot-tall effigies of Ravana and Meghnad in Rauda Sector
बिलासपुर शहर में रावण दहन से पहले निकाली गई शोभायात्रा। संवाद
आतिशबाजी से गूंजा आसमान,पहली बार हुआ श्रीराम राज्याभिषेक का मंचन, रेफरल ड्रॉ में रखे आकर्षक पुरस्कार
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर और देशवासियों को दी दशहरा की बधाई

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व मंगलवार को शहर के रौड़ा सेक्टर में धूमधाम से मनाया गया। श्री राम नाटक समिति रौड़ा सेक्टर की ओर से आयोजित उत्सव में 40-40 फुट ऊंचे रावण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। पुतलों को आग लगते ही आतिशबाजी से आसमान गूंज उठा। इससे पहले शहर में शोभायात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर की परिक्रमा की। इसके बाद शोभायात्रा छात्र स्कूल के खेल परिसर पहुंची, जहां दशहरा उत्सव के मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बार उत्सव में पहली बार छात्र स्कूल मैदान में श्रीराम राज्याभिषेक का मंचन किया गया, जो आयोजन का खास आकर्षण रहा।
दशहरा उत्सव के लिए समिति की ओर से तैयारियां की गई थीं। शहर में निकाली गई शोभायात्रा के बाद छात्र स्कूल के खेल परिसर में लोगों की मौजूदगी में पुतला दहन किया गया। रावण और मेघनाद के 40-40 फुट ऊंचे पुतलों के दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। आतिशबाजी ने उत्सव के माहौल को और आकर्षक बनाया। पुतला दहन के साथ धार्मिक प्रसंग को जोड़ते हुए समिति ने पहली बार श्रीराम राज्याभिषेक का मंचन भी करवाया। दशहरा उत्सव में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बिलासपुर और देशवासियों को दशहरे की बधाई दी। सदर विधायक त्रिलोक जमवाल, नगर परिषद अध्यक्ष जमुना देवी और समाजसेवी हरीश नड्डा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण और मेघनाद के पुतलों का दहन इसी संदेश के साथ किया गया।
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श्री राम नाटक समिति रौड़ा सेक्टर के प्रधान कृष्णकांत आचार्य और सचिव ईशान गौतम ने बताया कि इस बार दशहरा उत्सव में पुतला दहन के साथ श्रीराम राज्याभिषेक के मंचन को भी विशेष रूप से शामिल किया गया। उन्होंने आयोजन में सहयोग देने वाले लोगों का आभार जताया। रौड़ा सेक्टर के दशहरा उत्सव में इस बार पहली बार छात्र स्कूल के खेल परिसर में श्रीराम राज्याभिषेक का मंचन किया गया। भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक के प्रसंग को मंच पर प्रस्तुत किया गया। श्री राम नाटक समिति रौड़ा सेक्टर की ओर से इस धार्मिक प्रसंग को उत्सव में शामिल किया गया। दशहरा उत्सव में लोगों के लिए रेफरल ड्रॉ भी निकाला गया। इसमें 43 इंच की एलईडी टीवी, स्मार्ट मोबाइल फोन, मिक्सर ग्राइंडर, इंडक्शन चूल्हा और स्मार्ट वॉच सहित कई आकर्षक पुरस्कार रखे गए। समिति की ओर से कार्यक्रम स्थल पर लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। पुतला दहन, आतिशबाजी, श्रीराम राज्याभिषेक का मंचन और रेफरल ड्रॉ उत्सव के प्रमुख आकर्षण रहे।

बिलासपुर शहर में रावण दहन से पहले निकाली गई शोभायात्रा। संवाद

बिलासपुर शहर में रावण दहन से पहले निकाली गई शोभायात्रा। संवाद

बिलासपुर शहर में रावण दहन से पहले निकाली गई शोभायात्रा। संवाद

बिलासपुर शहर में रावण दहन से पहले निकाली गई शोभायात्रा। संवाद

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