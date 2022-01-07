Bilaspur News: कॉलेज चौक मारपीट मामले में आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार

विज्ञापन





संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। कॉलेज चौक के पास युवक से मारपीट के मामले में सदर पुलिस ने एक आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी अंकित कुमार उर्फ डैंटी निवासी बरमाणा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। मामले में दूसरे आरोपी सोनू की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। पुलिस के अनुसार 18 सितंबर को बैहनाजट्टां निवासी अनमोल शर्मा ने थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि कॉलेज चौक के पास सोनू और अंकित कुमार उर्फ डैंटी ने उसका रास्ता रोककर डंडे से मारपीट की और धमकाया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। इसके आधार पर आरोपी अंकित की लोकेशन चंडीगढ़ में मिली। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे सनी एन्क्लेव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से एनडीपीएस अधिनियम के तहत पांच मामले दर्ज हैं। इन मामलों में कुल 4.7 ग्राम, 122 ग्राम, 252 ग्राम, 2.57 ग्राम और 18.86 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इसके अलावा मारपीट, धमकी, बलवा और अन्य धाराओं में भी उसके खिलाफ पांच मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने कहा कि मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान कर उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है।

पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी अंकित को दबोचा, दूसरे आरोपी की तलाश जारी