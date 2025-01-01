Bilaspur News: माय भारत पोर्टल से युवाओं को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिले में युवाओं को माय भारत पोर्टल से जोड़ने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार ने मंगलवार को बचत भवन में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।उपायुक्त ने कहा कि जिले के निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को पोर्टल से जोड़ने के साथ नवाचार आधारित गतिविधियां आयोजित करने पर भी जोर दिया।उपायुक्त ने नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों से जिले में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इनमें मेले, खेलकूद प्रतियोगिताएं, नशा निवारण कार्यक्रम, निक्षय मित्र, स्वच्छ भारत अभियान और नशा उन्मूलन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। बैठक में युवा पंजीकरण और सहभागिता बढ़ाने के लिए रणनीति और कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों को अपने स्तर पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला युवा अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) प्रदीप कुमार, सीएमओ शशि दत शर्मा, जिला रोजगार अधिकारी राजेश मैहता, जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी उत्तम डोड, जिला विकास अधिकारी यशपाल, लेखाधिकारी यंगथन लामो समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।