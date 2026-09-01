Bilaspur News: वोल्वो बस में पकड़ा 51 ग्राम चिट्टा, पंजाब का युवक गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। बिलासपुर पुलिस की विशेष अन्वेषण टीम (एसडीटी) ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फोरलेन पर भजवाणी के पास वोल्वो बस में सवार एक युवक से करीब 51 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ झंडूता थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार 30 अगस्त को एसडीटी की टीम भजवाणी के पास फोरलेन पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वोल्वो बस में सवार एक युवक की शक के आधार पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 51 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।आरोपी की पहचान त्रिलोक सिंह (28) निवासी गांव व डाकघर तेडाकलां, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नशे की खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में आरोपी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की भी जांच की जा रही है।पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी है। नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है।