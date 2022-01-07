Bilaspur News: बस में सवार व्यक्ति से 52 ग्राम चिट्टा बरामद

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने फोरलेन बलोह स्थित मल्यावर लिंक रोड के पास एक बस में सवार व्यक्ति से करीब 52 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है।पुलिस के अनुसार घुमारवीं थाना की टीम ने मल्यावर लिंक रोड के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान एक वोल्वो बस को जांच के लिए रोका गया। बस में सवार एक व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से करीब 52 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान रेशम सिंह निवासी सबराह, तहसील पट्टी, जिला तरनतारन, पंजाब के रूप में हुई है।पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास चिट्टा कहां से पहुंचा था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। इसके साथ ही आरोपी के संपर्कों और नशे के पूरे सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को पूछताछ और जांच के आधार पर मामले में आगे और खुलासे की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि मामले की जांच जारी है।ढाई माह में 81 मामले, 174 आरोपी गिरफ्तारपिछले ढाई माह में बिलासपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 81 मामले दर्ज किए हैं। इनमें अधिकांश मामले इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। इन मामलों में अब तक 174 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार बाहरी राज्यों से जुड़े 17 मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार कर उनके 17 नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया है।