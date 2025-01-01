संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। बरठीं स्थित श्री साईं मंदिर में आयोजित रक्तदान शिविर में 27 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर में कमलदेव ने 52वीं और बड़गांव पंचायत के प्रधान मंगल ठाकुर ने 21वीं बार रक्तदान कर दूसरों को भी इस नेक कार्य के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने रक्तदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। इससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ऐसे आयोजन समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ लोगों को समय-समय पर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए।शिविर के आयोजन में सिविल अस्पताल बरठीं की प्रभारी डॉ. वैभव वशिष्ठ और उनकी टीम ने सहयोग दिया। इस दौरान एसडीएम अर्शिया शर्मा, तहसीलदार विपन शर्मा, ड्रग्स इंस्पेक्टर दिनेश गौतम, खंड विकास अधिकारी संजीव पुरी, बरठीं पंचायत प्रधान उमा शर्मा, उपप्रधान राकेश मेहता, मौहीं पंचायत प्रधान सुमन कुमारी और बड़गांव पंचायत प्रधान मंगल ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे।