उपलब्धि: पेसापालो विश्व कप में हिमाचल के प्रकाश का जलवा, बने बेस्ट प्लेयर

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित 12वें पेसापालो विश्व कप में सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र के टिंबी निवासी प्रकाश ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1 से 5 अक्तूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए प्रकाश ने टीम को चौथा स्थान दिलाया। उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें बेस्ट प्लेयर अवाॅर्ड से सम्मानित किया गया।

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