सीएम सुक्खू का बयान: नए जिलों के गठन का प्रस्ताव चुनावी मुद्दा नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा

आने वाले समय में होगा नॉर्थ जोन का बड़ा अधिवेशन

उन्होंने कहा कि 40 साल से पीजी की 227 सीटें ही थी जबकि सरकार ने साढ़े तीन साल में यह आंकड़ा 320 तक पहुंचाया। अब सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ी हैं। टांडा को 57 सीटें पीजी की मिली हैं और सुविधाओं में भी 60 प्रतिशत तक सुधार किया गया जबकि आगे इसे शत प्रतिशत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन नगरी धर्मशाला को हिमाचल का बड़ा पर्यटन हब बनाया जाएगा। इस पर सरकार का पूरा फोकस है। दो दिवसीय नेशनल काॅन्फ्रेंस को भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। आने वाले समय में नॉर्थ जोन का एक बड़ा सम्मेलन यहां आयोजित होगा। मनाली व शिमला की तरह धर्मशाला के पर्यटन विकास के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। बड़े आयोजनों से यहां होटल कारोबार को गति मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को भी ऐसे आयोजनों का लाभ मिलेगा।