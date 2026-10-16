हिमाचल माैसम: बर्फबारी थमते ही सरचू में फंसे 220 वाहन निकाले, अटल टनल बहाल, पारा गिरने से बढ़ी ठंड

22 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में माैसम साफ

शुक्रवार को अधिकतम तापमान में भी दो से तीन डिग्री कमी दर्ज हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से 22 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के मुताबिक 17 से 22 अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालिया बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद मौसम साफ रहने से लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि, जनजातीय और ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान कम रहने के कारण सुबह और रात के समय ठंड का असर बरकरार रहने की संभावना है।

