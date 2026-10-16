हिमाचल माैसम: बर्फबारी थमते ही सरचू में फंसे 220 वाहन निकाले, अटल टनल बहाल, पारा गिरने से बढ़ी ठंड
मौसम खुलने के बाद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने सड़क से बर्फ हटाकर यातायात बहाल किया। वहीं बीते दिन से अस्थायी रूप से बंद अटल टनल रोहतांग सभी वाहनों के लिए बहाल कर दी गई है।
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लद्दाख-हिमाचल सीमा के सरचू में बर्फबारी के कारण फंसे करीब 220 वाहनों को शुक्रवार को सुरक्षित निकालकर केलांग की ओर रवाना किया गया। मौसम खुलने के बाद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने सड़क से बर्फ हटाकर यातायात बहाल किया। वहीं बीते दिन से अस्थायी रूप से बंद अटल टनल रोहतांग सभी वाहनों के लिए बहाल कर दी गई है। इसके बाद लाहौल-स्पीति पुलिस ने वाहनों की सुरक्षित निकासी कर यात्रियों को राहत पहुंचाई।
पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ने लगा
उधर, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ने लगा है। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के केलांग और कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वीरवार रात को न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। बारिश और बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले क्षेत्र ठंड से अधिक प्रभावित हैं। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली।
22 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में माैसम साफ
शुक्रवार को अधिकतम तापमान में भी दो से तीन डिग्री कमी दर्ज हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से 22 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के मुताबिक 17 से 22 अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालिया बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद मौसम साफ रहने से लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि, जनजातीय और ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान कम रहने के कारण सुबह और रात के समय ठंड का असर बरकरार रहने की संभावना है।
कहां कितना न्यूनतम तापमान
केलांग - 1.7
कुकुमसेरी - 1.2
ताबो 0.1
कल्पा 3.8
मनाली 5.9
भुंतर 8.7
कुफरी 9.1
सोलन 10.4
चंबा 10.9
शिमला 11.0