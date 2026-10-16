शिमला: जवाली में दो स्कूलों के विलय का फैसला रद्द, अब अलग-अलग चलेंगे दोनों संस्थान

प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले के जवाली में दो सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के विलय संबंधी अपने पूर्व फैसले में संशोधन किया है। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जवाली और सीनियर सेकेंडरी स्कूल (गर्ल्स) जवाली का एक सह-शैक्षणिक स्कूल में विलय करने का फैसला रद्द कर दिया गया है।

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अब दोनों संस्थान अलग-अलग सह-शैक्षणिक स्कूलों के रूप में संचालित होंगे। शिक्षा विभाग ने 18 फरवरी 2026 को जारी अपनी पिछली अधिसूचना में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है। नए आदेश के तहत दोनों स्कूलों की अलग पहचान और संचालन व्यवस्था बरकरार रहेगी। विज्ञापन



नई व्यवस्था के अनुसार पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जवाली लीड स्कूल के रूप में संचालित होगा और इसकी संबद्धता सीबीएसई से रहेगी। वहीं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल (गर्ल्स) का नाम बदलकर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जवाली किया जाएगा। यह स्कूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा। अब दोनों संस्थान अलग-अलग सह-शैक्षणिक स्कूलों के रूप में संचालित होंगे। शिक्षा विभाग ने 18 फरवरी 2026 को जारी अपनी पिछली अधिसूचना में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है। नए आदेश के तहत दोनों स्कूलों की अलग पहचान और संचालन व्यवस्था बरकरार रहेगी।नई व्यवस्था के अनुसार पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जवाली लीड स्कूल के रूप में संचालित होगा और इसकी संबद्धता सीबीएसई से रहेगी। वहीं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल (गर्ल्स) का नाम बदलकर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जवाली किया जाएगा। यह स्कूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा।

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